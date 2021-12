Fernando Prass encerrou sua carreira - Divulgação

Publicado 03/12/2021 13:33

Rio - Após desistir da negociação com Ricardo Gomes, o Vasco decidiu apostar em outro velho conhecido da torcida para o cargo de coordenador. De acordo com o site "GE", o clube abriu negociações com o ex-goleiro Fernando Prass, que avalia a proposta.

Em contato com o portal, Prass não confirmou as conversas com o Vasco, mas admitiu que negocia com dois clubes. O e3x-jogador avalia bem a proposta, principalmente por se tratar de uma nova função.

Fernando Prass, de 43 anos, defendeu o Vasco entre 2009 e 2012. O ex-goleiro sempre manteve forte relação com o clube e foi visto recentemente em uma partida em São Januário.