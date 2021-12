Foco de Salgado precisa estar voltado para a escolha de CEO - João Pedro Isidro / Vasco

Foco de Salgado precisa estar voltado para a escolha de CEOJoão Pedro Isidro / Vasco

Publicado 03/12/2021 11:52

Rio - Perto de acertar com Zé Ricardo para comandar o elenco para 2021, o Vasco pode fechar com Paulo Pelaipe para assumir uma função administrativa no futebol cruzmaltino. Ele e Felipe Ximenes estão sendo avaliados pelo clube carioca. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

Paulo Pelaipe teve passagem vitoriosa como gerente de futebol do Flamengo. Ele esteve à frente do clube carioca em 2019, quando sob o comando de Jorge Jesus, o Rubro-Negro foi campeão da Libertadores e do Brasileirão.

O Cruzmaltino busca um novo diretor técnico e também um CEO para a administração do futebol. O Vasco chegou a negociar com Ricardo Gomes, mas acabou não chegando a um acordo.