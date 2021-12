Além de Vasco, Zé Ricardo comandou Flamengo e Botafogo no futebol carioca - Paulo Fernandes/ Vasco/ Divulgação

Publicado 02/12/2021 10:16

Rio - Após não conseguir avançar com Ricardo Gomes para assumir uma função no departamento de futebol, o Vasco chegou a um acordo com Zé Ricardo para comandar o clube em 2022. De acordo com o canal "Atenção Vascaínos", o Cruzmaltino já tem um pré-contrato com o técnico.

Zé Ricardo estava no futebol do Oriente Médio e irá assumir o Cruzmaltino com a missão de fazer o clube carioca voltar para a Série A do futebol brasileiro no ano que vem. Em 2021, o Cruzmaltino fracassou na missão e acabou ficando na Segundona.

O novo técnico é um velho conhecido da torcida vascaína e do futebol carioca. Zé Ricardo comandou o Vasco em 2017 e 2018, classificando o clube de São Januário para a Libertadores naquela ocasião. Além do Cruzmaltino, ele já dirigiu Flamengo e Botafogo.