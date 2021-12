Ernando se despede do Vasco após 27 jogos - Rafael Ribeiro/Vasco

Ernando se despede do Vasco após 27 jogosRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 01/12/2021 19:02 | Atualizado 01/12/2021 19:04

Rio - Como era de se esperar depois do vexame na Série B, a primeira barca já zarpou de São Januário. Por enquanto, são apenas três tripulantes: Walber, Ernando e Michel, que tiveram a saída do Vasco anunciada nesta quarta-feira (01), em nota oficial publicada no site do clube.

O trio tinha contrato somente até o fim do ano e, mesmo antes da definição do novo diretor de futebol, está decretado que nenhum dos vínculos será renovado. Todos chegaram no início da temporada para a disputa da Segunda Divisão, mas não conquistaram a torcida e nem a diretoria.

Um dos mais perseguidos pela torcida, Ernando foi também quem mais jogou do trio. Contratado por empréstimo junto ao Bahia, atuou em 27 partidas para tentar conquistar os vascaínos e não teve sucesso. Já Michel e Walber, emprestados por Grêmio e Cuiabá, jogaram apenas sete e oito partidas, respectivamente.

Antes mesmo do anúncio oficial do Vasco, Ernando e Walber já tinham publicado textos de despedida do clube nas redes sociais.

Confira abaixo a nota completa:

"Em processo de reformulação visando a temporada de 2022, o Departamento de Futebol do Vasco da Gama definiu nesta quarta-feira (01/12) as saídas do volante Michel e dos zagueiros Ernando e Walber. Ambos não terão o contrato renovado ao término do vínculo.



Contratado junto ao Bahia no início da temporada, Ernando se despede do Gigante da Colina com 27 partidas disputadas. Michel e Walber, que chegaram para a disputa do Brasileiro oriundos de Grêmio e Cuiabá, atuaram em sete e oito jogos, respectivamente.



O Vasco da Gama agradece aos atletas pelo empenho e os deseja sorte na sequência da carreira."