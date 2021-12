Jorge Salgado, presidente do Vasco - João Pedro Isidro / Vasco

Publicado 30/11/2021 15:30

Rio - Cotado para assumir o cargo de diretor executivo do Vasco, Alexandre Mattos admitiu que teve conversas com o presidente Jorge Salgado. Em entrevista ao "GE", ele disse que, apesar de não ter ocorrido proposta oficial, o papo fluiu bem, mas que não pôde avançar por ter situação bem encaminhada com outro clube.

"Tive uma conversa séria e agradável com o presidente Jorge Salgado, extremamente profissional, que me explicou o processo de organização e reformulação do Vasco, nada além disso, não foi feita nenhuma proposta. Acredito que o caminho é esse mesmo, a organização e profissionalização. Ocorre que eu tenho uma outra situação adiantada e muito bem encaminhada e, por isso, não poderia deixá-lo esperando. Sob risco de atrapalhar. Nada além disso. Só tenho elogios e agradecimento pela ligação do presidente comigo", disse Mattos.

Além de Mattos, o Vasco também trabalha com os nomes de Anderson Barros, do Palmeiras, e Eduardo Freeland, do Botafogo, para o cargo.