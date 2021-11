Ernando se despede do Vasco após 27 jogos - Rafael Ribeiro/Vasco

Ernando se despede do Vasco após 27 jogosRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 29/11/2021 15:01

Uma das primeiras contratações para a a temporada, Ernando não joga desde agosto e se despediu do Vasco. Sem chances com Lisca e Fernando Diniz, o zagueiro não está nos planos para 2022 e não terá o contrato renovado.



"Hoje me despeço do Vasco da Gama, clube que tenho muito orgulho de ter vestido a camisa. Foi uma honra ter jogado por um dos maiores do Brasil e do mundo. Encerro a minha passagem como jogador, mas fica a aminha torcida para o melhor ao Gigante! Muito obrigado a todos funcionários, companheiros e torcedores", escreveu Ernando em mensagem nas redes sociais.



Além do zagueiro, que veio do Bahia, Léo Jabá também já se despediu do Vasco. Morato e Vanderlei devem ser os próximos da barca, que ainda terá muitos nomes. Prata da casa, Andrey é outro com contrato no fim e que não deve permanecer.



O problema é que o Vasco não conseguiu adiantar o planejamento para 2022 devido à falta de um diretor de futebol e de um técnico. A diretoria espera anunciar novidades nesta semana, para, enfim, iniciar a reformulação do elenco para a missão de retornar à Série A.