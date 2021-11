Vasco foi derrotado pelo Londrina e encerrou sua participação na Série B de forma melancólica - Ricardo Chicarelli/ Londrina EC.

Vasco foi derrotado pelo Londrina e encerrou sua participação na Série B de forma melancólicaRicardo Chicarelli/ Londrina EC.

Publicado 28/11/2021 18:08 | Atualizado 28/11/2021 21:41

Paraná - A despedida do Vasco na Série B foi de forma melancólica. Contra o Londrina, fora de casa, a equipe carioca foi facilmente dominada e perdeu mais uma vez na competição, desta vez, por 3 a 0. Com o resultado, o Cruzmaltino encerrou a sua participação na Segundona na 11ª colocação. Os donos da casa conseguiram se livrar do rebaixamento para a Série C com o resultado positivo.

Precisando vencer para evitar o rebaixamento para a Terceirona, o Londrina tinha mais motivação que o Vasco na partida. Com apenas dois minutos, os donos da casa tiveram um pênalti assinalado pela arbitragem, porém, anulado pelo auxiliar e depois pelo VAR. Porém, aos nove minutos, os cariocas abriram o placar. Pec aproveitou a sobra e colocou para o fundo das redes, mas o lance foi anulado porque a bola tocou na mão de Germán Cano, antes do jovem finalizar.

Aos 17 minutos, o Londrina conseguiu abrir o placar. O lance foi uma falha generalizada da defesa vascaína. Córdoba cobrou lateral com velocidade e Zeca recebeu pela direita, o atacante do clube paranaense invadiu a área e cruzou, a bola tocou em Ricardo Graça e matou qualquer chance de defesa do goleiro Lucão.

O segundo dos paranaenses saiu logo depois, em outro lance de desatenção da equipe de São Januário. Aos 22 minutos, novamente Zeca foi lançado, o atacante aproveitou a afobação de Lucão, que saiu mal do gol, e tocou por cima do arqueiro vascaíno, ampliando para os donos da casa.

No segundo tempo, o Londrina alcançou o seu terceiro gol logo no começo. Com apenas um minuto, Caprini tentou jogada pela linha de fundo e cruzou para a área, Lucão novamente não conseguiu defender e aceitou.

Com a vantagem elástica, o clube paranaense diminuiu o seu ritmo e passou a administrar a vantagem que era suficiente para evitar o rebaixamento. O Vasco teve até uma penalidade, mas novamente, Germán Cano acabou perdendo.

Em nova atuação apática, o Cruzmaltino não conseguiu reagir e oferecer qualquer risco para os rivais. Ao apito final, a equipe carioca terminou a sua participação na Série B com a sua 15ª derrota na competição.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 3 X 0 VASCO



Estádio: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Cartões amarelos: João Paulo e Saimon (Londrina); Léo Matos (Vasco)

Cartões vermelhos: -

Gols: Ricardo Graça contra aos 17 minutos e Zeca aos 22 minutos do primeiro tempo; Caprini ao um minuto do segundo tempo.



LONDRINA: César; Córdoba, Saimon, Augusto e Eltinho; João Paulo (Jean Henrique), Jhonny Lucas (Bidía), Gegê (Celsinho) e Mossoró (Marcelinho); Caprini Zeca (Roberto). Técnico: Márcio Fernandes



VASCO: Lucão; Léo Matos, Ricardo, MT (João Pedro) e Leandro Castan; Bruno Gomes (Andrey), Caio Lopes (Juninho) e Nenê; Jhon Sánchez (Figueiredo), Cano e Gabriel Pec (Laranjeira). Técnico: Fábio Cortez