Publicado 26/11/2021 14:40

Rio - A temporada de 2021 do Vasco foi bem ruim para quase todos os jogadores, porém, para Riquelme foi especial. Após um começo conturbado, o jovem se tornou titular da equipe e vem inclusive despertando interesse de clubes do exterior. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Grupo City, que administra alguns clubes pelo mundo, entre eles a equipe de Pep Guardiola, tem interesse em sua contratação.

De acordo com o portal, o Vasco já teria recebido uma oferta de empréstimo pelo atleta. A princípio, a ideia é costurar um acordo por um ano, amarrado com a possibilidade de adquirir os direitos econômicos do jogador após o fim do contrato.



Segundo o site, apesar da assessoria de imprensa de Riquelme negar a existência de uma negociação, a saída do jogador, de 19 anos, seria bem vista por todos no Vasco. O clube necessitaria de "dinheiro novo" para organizar a casa.

O interesse de clubes estrangeiros no jogador não é novo. Riquelme foi ventilado por Atalanta, Benfica, Paris Saint-Germain e Sevilla. Porém, não houve nenhuma proposta oficial. O atual contrato do jogador vai até o meio de 2023. Com isso, no final do ano que vem, ele já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe.

O Grupo City é proprietário de onze clubes pelo mundo: Manchester City-ING, New York City-EUA, Yokohama Marinos-JAP, Lommel SK-BEL, Troyes-FRA, Girona-ESP, Melbourne City-AUS, Sichuan Jiuniu-CHN, Mumbai City-IND, Montevideo City-URU e Bolívar-BOL.