Destaque do Vasco no Carioca, o paraguaio Galarz ganhou a confiança de Marcelo Cabo, mas perdeu espaço com Diniz - Rafael Ribeiro / Vasco

Destaque do Vasco no Carioca, o paraguaio Galarz ganhou a confiança de Marcelo Cabo, mas perdeu espaço com DinizRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 25/11/2021 13:39

Sem um planejamento definido para 2022, a diretoria do Vasco optou por liberar Matias Galarza dos treinos desta semana e do jogo contra o Londrina, na despedida da Série B, domingo. O jovem paraguaio, entretanto, está nos planos para 2022, mas a ideia inicial é que ele dispute a Copa São Paulo de Futebol Júnior, segundo o canal 'Atenção Vascaínos'.

Sem espaço com o técnico Fernando Diniz - voltou a jogar duas vezes após a demissão - , Galarza ficou sem ritmo de jogo e por isso a diretoria pensou em colocá-lo na competição, que acontece no início de janeiro, para ganhar minutos em campo. Inicialmente, ele não terá férias e por isso ganhou a semana de folga, para se apresentar à equipe sub-20 em dezembro.



Entretanto, como esse planejamento ainda era da gestão Alexandre Pássaro e Fernando Diniz, demitidos há duas semanas, tudo pode mudar caso o novo treinador contratado queira contar com Galarza já no início da pré-temporada.