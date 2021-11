Joel Santana - Divulgação

Joel SantanaDivulgação

Publicado 24/11/2021 20:08

Rio - Ídolo do Vasco como jogador e técnico, Joel Santana não descarta a possibilidade de volta a trabalhar no clube em breve. No 'Podcast do Papai', o treinador mostrou indignação com a atual situação do Vasco, que não conseguiu o acesso à Primeira Divisão, e revelou que aceitaria um convite ser coordenador técnico em São Januário.

— Aceitaria (um convite). Dentro de campo, não quero, mas isso aceitaria, com certeza. Tem que dar um jeito naquilo. Acho que tenho competência, sou estudioso. Acima de tudo, sou o maior vencedor dentro do clube e conheço todo mundo que está lá, a não ser esses engomadinhos que estão chegando agora — disse Joel.

A pergunta aconteceu porque Joel criticava a falta de comando no clube durante a campanha na Série B. Para ele, a figura de um coordenador técnico seria importante para ajudar no dia a dia. Além de se colocar à disposição, ele sugeriu Sebastião Lazaroni para ocupar o cargo.

— Ao Vasco, fez falta tudo (na temporada). Não bota engomadinho lá, não, que só quer ficar lá na sala do presidente e não conhece o Vasco. O cara precisa conhecer o Vasco. O Vasco precisa ter treino. O cara precisa ver treino das categorias de base, acompanhar o treino dos jogadores... Não é só ir dentro de campo para fazer pose, bem vestido, com a camisa importada. Quer pegar um dirigente forte? Pega o Sebastião Lazaroni. Bota ele lá! Foi campeão, técnico de seleção brasileira... Aí vem com esses caras que eu nunca vi no futebol.

Com passagens pelos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, Joel Santana ganhou o apelido de 'Rei do Rio' pela grande quantidade de Cariocas que conquistou: sete, sendo dois pelo Vasco, dois pelo Flamengo, dois pelo Botafogo e um pelo Fluminense. Além disso, ganhou no Cruzmaltino o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, ambos em 2000.