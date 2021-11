Jorge Salgado - João Pedro Isidro / Vasco

Publicado 25/11/2021 09:00 | Atualizado 25/11/2021 09:05

Rio - Sem chances de acesso para a Série A, o Vasco já iniciou há alguns dias o planejamento para a próxima temporada. A escolha de um técnico já vem sendo avaliada pelo clube carioca. De acordo com informações da "ESPN", o Cruzmaltino trabalha com a possibilidade de três nomes para assumir o comando em 2022.

Dos três técnicos citados, dois são velhos conhecidos da torcida cruzmaltina. Dorival Júnior, que já comandou o Vasco em duas ocasiões, e Zé Ricardo que dirigiu o time em 2016 e 2017 são possibilidades. Outro nome que é cotado para assumir o clube carioca é o de Mano Menezes. Os três técnicos já dirigiram o maior rival do Cruzmaltino: o Flamengo.

A contratação de um técnico que atenda as expectativas é prioridade no Vasco após uma temporada com escolhas que acabaram decepcionando. O Cruzmaltino teve três treinadores em 2021: Marcelo Cabo, Lisca e Fernando Diniz. Apesar disso, nenhum conseguiu ter um desempenho positivo no comando da equipe.