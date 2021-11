Jorge Salgado, presidente do Vasco - João Pedro Isidro / Vasco

Publicado 26/11/2021 11:50

Rio - Após a trágica temporada de 2021 com a permanência na Série B, os últimos 15 dias em São Januário foram de debate interno e planejamento para o próximo ano. Com isso, o Vasco já observa uma nova estrutura para a organização do seu futebol.

De acordo com o site "GE", o Cruzmaltino se aproximou de um acerto com Ricardo Gomes para ocupar o cargo de CEO/Coordenador de futebol da Colina, já que o mesmo possui experiência em gestão e carrega o fato de ser ex-técnico do clube.

Já para o cargo de diretor-executivo, Jorge Salgado aguarda por Anderson Barros, também ex-Vasco, que exerce a função atualmente no Palmeiras. O profissional não ficará no Palestra ao fim da temporada, mas a diretoria do clube carioca aguarda a final da Libertadores para formalizar a negociação.

Anderson Barros, mesmo sendo o "Plano A" da diretoria Cruzmaltina, não é o único nome em pauta. Isso porque Alexandre Mattos, ex-diretor de Palmeiras, Atlético-MG e Cruzeiro, também tem o nome forte com a cúpula vascaína. Mattos, no entanto, deve estar retornando à Raposa no processo de reestruturação do azul de Minas Gerais. Eduardo Freeland, do Botafogo, teve o nome cogitado, mas o interesse não prosseguiu.

Ainda pensando na organização do departamento de futebol, o novo treinador do Vasco da Gama só será definido após as chegadas dos profissionais citados.