Carol Paiffer se reuniu com dirigente do CruzmaltinoRepdorução/Instagram

Publicado 27/11/2021 13:24

Rio - Para a alegria da torcida que aguardava por este encontro, a empresária Carol Paiffer se reuniu com diretoria do Vasco, em São Januário, na tarde desta sexta-feira. Animada, a dona da Atom Investimentos, divulgou em seu Instagram imagens ao lado do CEO Luiz Melo e do vice-presidente de Marketing, Vitor Roma.

A empresária se disse honrada com o convite e que foi bem recebida pela direção do clube. Além disso, ela afirmou que irá assinar o NDA (Acordo de não divulgação), um documento que atribui termo de confidencialidade, na qual ela se compromete a não divulgar dados referentes ao Vasco que tiver acesso.

Após assinar este documento, Carol Paiffer pretende analisar a situação do clube para buscar possíveis soluções. Em sua postagem nas redes sociais, ela reforçou que pretende tentar ajudar:

"Quero reforçar aqui que só estou tentando ajudar. E pedir que todos que tem o mesmo interesse nesse momento para focarmos em soluções e não em especulações ou provocações!", disse a investidora.

Desde a última semana, as postagens da milionária têm encantado o torcedor vascaíno nas redes sociais. Durante uma transmissão, o influenciador digital e apresentador Casimiro Miguel reagiu a um episódio de Shark Tank Brasil, reality que Carol Paiffer participa, e a instigou a ajudar o Vasco.

Vale destacar que, paralelamente, Camila Farani, do mesmo programa, também demonstrou interesse em ajudar o Gigante da Colina. Ela se reuniu com membros da diretoria na última terça-feira, algo noticiado primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa.



"Conforme prometido fui visitar o Vasco e muito bem recebida por Vítor Roma e Luiz Mello.



Estou honrada com o convite de vocês que vieram aqui pedir que eu ajudasse ao clube e a todos lá que me receberam de braços abertos.



Amei meus presentes! Camisetas e cartão do clube!



Super obrigada pelo papo!

Fiquei bem animada com tudo que ouvi e ainda hoje devo assinar o NDA para poder ter mais dados e se possível colaborar.



Quero reforçar aqui que só estou tentando ajudar. E pedir que todos que tem o mesmo interesse nesse momento para focarmos em soluções e não em especulações ou provocações!



Vamos!"