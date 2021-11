Fábio Cortez é o técnico interino do Vasco - Reprodução

Fábio Cortez é o técnico interino do VascoReprodução

Publicado 26/11/2021 16:03

Na melancólica despedida da Série B, o Vasco terá um desfalque e uma novidade na equipe que enfrentará o Londrina, domingo às 16h, fora de casa. Morato não viajará com a delegação, enquanto Caio Lopes será titular. As informações são do site 'GE'.

Morato não teve lesão constatada na coxa direita, mas como ainda sente dores, a comissão técnica optou por deixá-lo fora da partida. A tendência é que Gabriel Pec entre em seu lugar.



Já Caio Lopes ganhará uma chance que pode ser decisiva para ele. Com contrato até o fim de janeiro, o volante formará o meio de campo com Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê.



A escalação do Vasco deve ser: Lucão; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, Caio Lopes, Marquinhos Gabriel e Nenê; Gabriel Pec e Germán Cano.