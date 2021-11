Léo Jabá - Reprodução

Rio - O atacante Léo Jabá se despediu do Vasco nas redes sociais. Emprestado pelo PAOK até o fim do ano, o jogador, de 23 anos, não irá permanecer no ano que vem. Em tom de tristeza por não ter conseguido os seus objetivos no clube, Léo lamentou a temporada ruim do Cruzmaltino.

"Muitas vezes temos que esperar a poeira baixar para entender o que aconteceu. 2021 me ensinou muitas coisas. Trouxe a alegria de voltar a fazer o que mais amo. Esse prazer de jogar novamente se deve ao Vasco e todos os profissionais que fazem o clube no dia a dia. Instituição que sempre admirei através da minha família e hoje, sem dúvidas, está marcada nas minhas lembranças. Seria hipocrisia dizer que foi uma ótima passagem. Queria mais. Queria o acesso. Queria fazer a torcida feliz e marcar meu nome na história desse gigante", afirmou.

Ao todo, Léo Jabá entrou em campo em 38 jogos e marcou três vezes. O Vasco não conseguiu o acesso e voltará a disputar a Série B em 2022. O atacante desejou boa sorte ao clube carioca no ano que vem.

"Eu agradeço de coração a todos que participaram desse momento tão importante pra mim e espero poder retribuir todo o carinho que senti. O Vasco é gigante e logo estará no seu devido lugar", disse.