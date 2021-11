Dorival Junior - Eduardo Carmim/Agência O Dia

Dorival JuniorEduardo Carmim/Agência O Dia

Publicado 29/11/2021 12:47

Rio - O nome do novo técnico do Vasco está perto de ser conhecido. E de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, ele será um velho conhecido dos torcedores. O Cruzmaltino deverá anunciar em breve a contratação de Zé Ricardo, que trabalhou no clube carioca de 2017 a 2018.

Dorival Júnior que havia sido ventilado, acabou sendo descartado pelo clube carioca. Segundo o jornalista, as negociações já estariam adiantadas entre Vasco e Zé Ricardo, restando apenas a parte burocrátiva para o acerto.

O técnico está no Catar, onde realizou o seu último trabalho, e estaria animado para treinar o Vasco. Além do Cruzmaltino, Zé Ricardo dirigiu o Flamengo em 2017, quando conquistou o Campeonato Carioca, e o Botafogo em 2018 no Campeonato Brasileiro.