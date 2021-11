Atacante Jordan, novo reforço do Vasco - Divulgação/Vasco

Publicado 29/11/2021 17:15

Rio - O Vasco anunciou nesta segunda-feira (29) a contratação de mais um reforço para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro. Com passagem recente pelo Ceará, o atacante Jordan assinou contrato com o Cruzmaltino até janeiro de 2024.

Jordan deve se juntar ao restante do elenco sub-20 no início de dezembro, quando começa a preparação para a Copinha. O torneio terá início no dia 2 de janeiro.

Além de Jordan, o Vasco anunciou na semana passada a contratação de outros dois jogadores para a competição: o lateral-esquerdo Wesley e o lateral-direito Matheus Maycon.