Presidente do Vasco, Jorge Salgado está pressionadoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 30/11/2021 11:00

Rio - O Vasco está bem perto de acertar com dois nomes para iniciar a reformulação do futebol do clube para 2022. Em vídeo vídeo feito por um possível torcedor, o presidente Jorge Salgado confirmou que Zé Ricardo deverá assumir o comando técnico do clube carioca e Ricardo Gomes ser indicado para a função de CEO.

"A gente vai fazer uma reformulação, estamos no final de uma negociação com treinador, deve ser o Zé Ricardo, estamos trazendo também o Ricardo Gomes, só falta agora fechar com o diretor do futebol, que esta aí também numa fase final. A partir dessa reformulação a gente vai para o jogo de novo. Acho que a gente tem grandes possibilidades", afirmou.

Salgado se disse confiante em uma temporada diferente do Vasco em 2022, porém, o presidente afirmou que o clube carioca avançou bastante neste ano, apesar dos péssimos resultados no futebol.

"Futebol, infelizmente, não é uma ciência exata, né? A gente trabalhou muito esse ano que passou, avançamos muito do ponto de vista de processos internos, departamento de futebol, etc, mas no campo foi um desastre. Nada deu certo. Espero que no ano que vem as coisas melhorem e a gente volte para a primeira divisão", disse.