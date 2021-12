German Cano - RAFAEL RIBEIRO / Vasco

Rio - O Vasco vem negociando com Zé Ricardo e Ricardo Gomes para assumir as funções de técnico e de CEO, mas segue de olho na montagem do elenco para a próxima temporada. Nesta semana, membros da diretoria do clube carioca vão se reunir com o empresário de Germán Cano, José Constanzo, para tratar do futuro do atleta. As informações são do canal "Detetives Vascaínos".

Germán Cano, de 33 anos, chegou ao Vasco no ano passado e rapidamente entrou no coração dos torcedores do clube carioca. Em dois anos de clube, o atacante disputou 101 jogos e marcou 43 gols com a camisa do Cruzmaltino.

O atacante vem sendo ventilado em muitos clubes do futebol brasileiro, inclusive da Série A. No entanto, em diversas oportunidades, Cano deixou claro o seu desejo de seguir no Vasco, apesar das dificuldades esportivas e financeiras do clube carioca.