Torcedores protestam contra decisão tomada pela diretoria vascaínaReprodução

Publicado 01/12/2021 11:35

A possibilidade de transformação do futebol do Vasco em sociedade anônima, solicitada na última segunda-feira pelo presidente do clube, Jorge Salgado, já foi alvo de protesto. Na madrugada desta terça para quarta-feira, faixas foram estendidas ao redor de São Januário e nos arredores da atual sede administrativa do clube, no centro.