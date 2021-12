Ricardo Gomes não retornará ao Vasco neste momento - Divulgação

Publicado 01/12/2021 17:22

Dois dias depois de o presidente do Vasco, Jorge Salgado, contar em vídeo para um torcedor que Ricardo Gomes estava perto de acertar, o clube divulgou uma nota oficial afirmando que as negociações se encerraram nesta quarta-feira. O ex-treinador e ex-dirigente vascaíno viria para um cargo no departamento de futebol junto a um diretor e a um técnico.

"O Club de Regatas Vasco da Gama e Ricardo Gomes decidiram encerrar cordialmente, nesta quarta-feira, as negociações para uma possível vinda do profissional para São Januário. O Gigante da Colina segue reformulando o departamento de futebol visando à temporada 2022 e comunicará em seus veículos oficiais tão logo esse processo seja concluído", diz a nota, sem explicar o motivo da virada na negociação.



No mesmo vídeo, Salgado também afirmou que Zé Ricardo estava perto de ser o novo técnico, mas por enquanto não houve novidades. A diretoria vascaína também espera anunciar nos próximos dias um diretor de futebol. Anderson Barros, do Palmeiras, é o favorito depois de Alexandre Mattos encaminhar o acerto com o Cruzeiro.



Vale destacar que Salgado só tem falado em curtos pronunciamentos gravados e não participou de coletiva recente para responder às perguntas da imprensa.