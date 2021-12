Bruno Gomes é abraçado por Léo Jabá após a assistência para o gol de Marquinhos Gabriel - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 02/12/2021 17:54

Rio - O Vasco anunciou nesta quinta-feira (2) que mais um jogador está de saída do clube: Léo Jabá, que não terá seu empréstimo junto ao PAOK, da Grécia, renovado. Contratado no início da temporada, o atacante não conseguiu se firmar entre os titulares e teve uma passagem discreta no Cruzmaltino.

Antes mesmo do anúncio oficial, Léo Jabá havia publicado nas redes sociais uma mensagem de despedida do clube. Ele se junta a Andrey, Walber, Ernando e Michel, que também tiveram as saídas confirmadas pela diretoria.

Confira a nota completa enviada pela diretoria:

"Dando sequência ao processo de reformulação visando a temporada de 2022, o Departamento de Futebol do Vasco da Gama definiu, nesta quinta-feira (02/12), a saída do atleta Léo Jabá. O atacante não terá o contrato renovado ao término do vínculo.



Contratado por empréstimo junto ao PAOK, da Grécia, Léo Jabá disputou 38 jogos, marcou três gols e deu seis assistências na temporada de 2021. O Vasco da Gama agradece ao atleta pelo empenho e o deseja sorte na sequência da carreira."