Lateral-esquerdo Willian Formiga desperta interesse do Vasco - Douglas Monteiro/Vila Nova

Publicado 02/12/2021 14:56

Rio - Em processo de reformulação do elenco para a próxima temporada, o Vasco já fez uma sondagem para contar com o lateral-esquerdo Willian Formiga, destaque do Vila Nova na Série B. De acordo com a Rádio Bandeirantes, o Cruzmaltino demonstrou interesse no jogador, que tinha contrato até novembro com o clube goiano e ainda não renovou.

Com passagens pelo futebol português e outros clubes de menor expressão no Brasil, Willian Formiga pertence ao Cianorte-PR e estava emprestado até o mês passado ao Vila Nova. A permanência na equipe no ano que vem ainda não está descartada, mas vai depender do andamento de outras negociações, inclusive a com o Vasco.

Para a lateral esquerda, o Vasco conta atualmente com Riquelme, cria da base que ganhou a titularidade e virou xodó da torcida, e Zeca, que tem contrato até o fim do ano. O meia MT também pode atuar improvisado na posição.

Willian Formiga pode chegar para disputar posição com Riquelme, uma das poucas notícias positivas para os vascaínos na temporada. O jogador ex-Vila Nova disputou 32 partidas na última Série B, fez um gol e deu três assistências.