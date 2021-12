Alef Manga disputou a Série B pelo Goiás - Foto: Divulgação/Goiás

Publicado 02/12/2021 16:34

Rio - Embora ainda não tenho novo diretor de futebol definido, a lista de possíveis reforços do Vasco para a próxima temporada é extensa. Além do lateral-esquerdo Willian Formiga, do Vila Nova, o Cruzmaltino estaria interessado em mais oito jogadores: Matheus Cavichioli, Rossi, Marcelo Lomba, Bruno Sávio, Moisés, Alef Manga, Bidu e Edu. A informação é do canal Papo na Colina.

Em fim de contrato, os goleiros Matheus Cavichioli (América-MG) e Marcelo Lomba (Internacional e ex-Flamengo) e o atacante Rossi (Bahia) podem negociar diretamente com a diretoria do Vasco para assinar um contrato para a disputa da Série B do ano que vem. O último, inclusive, é um velho conhecido da torcida, já que atuou na Colina em 2019.

A situação dos outros é mais complicada, pois o clube precisaria negociar também com os clubes pelos quais cada jogador atua. Edu (Brusque), artilheiro da Série B, e Alef Manga (Volta Redonda), que se destacou em empréstimo ao Goiás, por exemplo, estão valorizados e são ventilados em clubes da Primeira Divisão. Willian Formiga (Cianorte), Bruno Sávio (Guarani), Moisés (Ponte Preta) e Bidu (Guarani) também têm contrato em vigência.

Também de acordo com o Papo na Colina, os nomes de Camutanga (Náutico) e Iury Castilho (CSA) também são comentados nos corredores de São Januário, mas com menos chance do negócio se concretizar.