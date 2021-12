Alexandre Campello é condenado a pagar R$ 60 mil a ex-funcionário do Vasco

Alexandre Campello, ex-presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 03/12/2021 15:49

Rio - 'O ex-presidente do Vasco Alexandre Campello foi condenado a pagar uma indenização de R$ 60 mil e juros a Alex Evangelista, coordenador científico do clube entre 2015 e 2018, por ter dito que o ex-funcionário teria se apropriado de R$ 500 mil em aparelhos do Cruzmaltino. De acordo com o portal 'ge', a decisão do Sérgio Ricardo de Arruda, em segunda instância, cabe recurso no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Campello já havia sido condenado em primeiro instância a pagar R$ 60 mil a Alex e fazer uma retratação pública, em abril deste ano, além de devolver a ele um aparelho VERTMAX V8 LARGE, em posse do Vasco, que continuará no clube pelo menos até dezembro. Na nova decisão, a pena foi mantida e ainda foi adicionado juros à indenização, contados desde a data da entrevista em que o ex-presidente fez a acusação, em 2018.

Alexandre Campello presidiu o Vasco após vencer eleição polêmica em disputa com Júlio Brant, que era seu aliado até o dia da votação. No final de 2020, ele tentou a reeleição, mas foi derrotado por Jorge Salgado, atual presidente.