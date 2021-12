Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 03/12/2021 18:34

Rio - O atacante Tiago Reis, de 22 anos, ainda não definiu o futuro no Vasco. O jogador tem contrato até dezembro de 2022, e estava emprestado ao Confiança para a disputa da Série B. De acordo com o portal "Torcedores.com", a diretoria cruz-maltina pretende se organizar após a chegada do próximo técnico e diretor executivo do futebol.

Ainda de acordo com o portal, o jogador está sendo monitorado por um clube de São Paulo e outro de Minas Gerais. No entanto, apesar de ser especulações, o atleta não deve permanecer no Vasco.

A multa rescisória de Tiago Reis é no valor de 30 milhões de euros, cerca de R$ 191,8 milhões. O atacante passou pelas categorias de base de Águias e Cruzeiro, e foi contratado pelo Vasco em 2018. Sem espaço durante a Série B, o jogador foi emprestado ao Confiança.