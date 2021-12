Leandro Castan - Divulgação

Publicado 04/12/2021 16:51

Rio - O zagueiro Leandro Castan, do Vasco, fez uma postagem neste sábado que gerou polêmica. Em sua conta no Twitter, o zagueiro celebrou os dez anos da conquista do Corinthians no Brasileirão de 2011, quando ele defendia o Timão. No entanto, o vice-campeão daquele ano foi o Vasco, o que fez com que alguns torcedores se irritassem com a postagem.