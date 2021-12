Além de Vasco, Zé Ricardo comandou Flamengo e Botafogo no futebol carioca - Paulo Fernandes/ Vasco/ Divulgação

Publicado 04/12/2021 13:00

Rio - Desde a saída de Fernando Diniz, o nome de Zé Ricardo é o que aparece com mais força para assumir o Vasco. O Cruzmaltino tem acerto encaminhado com o treinador, que tentaria sua liberação no Catar, mas uma mudança de última hora pode melar a negociação.

De acordo com o jornalista Fábio Azevedo, do canal "Fanático Vascaíno", o departamento financeiro do Vasco reavalia valores oferecidos ao treinador. Como os números já haviam sido acertados, a mudança pode travar a negociação.

O presidente Jorge Salgado já havia admitido que a negociação com Zé Ricardo estava avançada. Além de um treinador, o Vasco também está em busca de um coordenador de futebol. Após desistir de Ricardo Gomes, o clube está em conversas com o ex-goleiro Fernando Prass.