Germán Cano - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 06/12/2021 12:31

Rio - Principal jogador do Vasco, o atacante Germán Cano deverá definir nesta semana o seu futuro. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", José Constanzo, empresário do atacante, disse que uma definição pode acontecer até a próxima terça-feira. O argentino tem contrato até o fim do ano com o clube.

De acordo com o site, a situação não é das mais simples. Cano tem um salário considerado alto para os padrões do Vasco e principalmente da Série B. O argentino vem recebendo sondagens de clubes da Série A, após mais uma temporada individualmente positiva com a camisa do Cruzmaltino.

As duas partes desejam a permanência, mas precisam acertar algumas arestas. Além da questão salarial, o Vasco deve mais de R$ 3 milhões a Cano. O Cruzmalltino entende que, para ficar, Cano terá de abrir mão de alguma coisa. O clube não tem como pagar a dívida e manter o atual salário de seu artilheiro.