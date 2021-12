Cano marcou 43 gols em 101 jogos pelo Vasco - Arquivo / Agência O Dia

Cano marcou 43 gols em 101 jogos pelo VascoArquivo / Agência O Dia

Publicado 06/12/2021 15:11 | Atualizado 06/12/2021 15:34

Chegou ao fim o casamento entre Vasco e Germán Cano. Em comunicado no início da tarde desta segunda-feira, o Vasco informou o fim das negociações em comum acordo pela renovação de contrato, que acaba em dezembro. Com isso, o atacante argentino está fora do clube na temporada 2022.

"Chegou a hora de dizer um 'até logo' a vocês e a esta grande instituição chamada Vasco da Gama. Não é uma situação fácil para mim, pois, desde o primeiro momento em que coloquei os pés no Rio de Janeiro, vocês me acolheram e fizeram com que eu me sentisse como se estivesse voltando para casa", escreveu Cano em seu perfil no Instagram.



A renovação era vista como difícil devido ao alto salário de Cano, que recebia em dólar, o que dificultou ainda mais com a desvalorização do real frente à moeda americana. Esse problema, inclusive, ocasionou uma dívida de cerca de R$ 3,5 milhões com o jogador por conta de salários atrasados.



Desde a saída de Alexandre Pássaro, a negociação com o empresário José Constanzo ficou estagnada à espera de uma definição de em qual série o Vasco estaria em 2022. Só retornou após a Série B, mas não houve acordo.



Com 43 gols e quatro assistências em 101 partidas desde que chegou, em janeiro de 2020, Cano teve forte identificação com o torcedor vascaíno. Com esses números, tornou-se o maior goleador estrangeiro do clube no Século XXI e o segundo de toda a história vascaína.



Ele também se destacou por campanhas fora do campo, principalmente pela causa LGBTQIA+, quando levantou a bandeira do arco-íris na comemoração de um gol em São Januário.



Entretanto, o atacante argentino também ficou marcado por pênaltis decisivos perdidos. Em 2020 contra o Internacional, o que ajudou na queda à Série B. E, nesta temporada, contra Guarani e Brasil de Pelotas.



Em nota, o Vasco exaltou o jogador e agradeceu " serviços prestados, por toda dedicação, respeito e empenho". Por fim, ainda disse que "não se trata de uma despedida definitiva, mas sim de um até logo".

Além de Cano, o Vasco já oficializou as saídas de Romulo, Zeca, Walber, Ernando, Léo Jabá, Andrey e Michel.