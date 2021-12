Jonathan Bauman, do Independiente Del Valle, desperta interesse do Vasco - Divulgação/Independiente Del Valle

Publicado 06/12/2021 18:42

Rio - O Vasco adicionou mais um nome à lista de possíveis reforços para 2022. Após a saída de Germán Cano, outro argentino está no radar do clube para substituir o centroavante: Jonathan Bauman, do Independiente Del Valle-EQU. De acordo com o portal 'Vascainos.net', a diretoria avalia a possibilidade de contratar o atacante.

Jonathan, no entanto, é apenas uma das possibilidades estudadas pelo Cruzmaltino para substituir Cano. Outro nome que ganhou força nos bastidores foi o de Edu, artilheiro da Série B pelo Brusque. Até o momento, nenhuma proposta foi apresentada.

Aos 30 anos, Jonathan Bauman vive em 2021 um de seus melhores anos na carreira. Ele é artilheiro isolado do Campeonato Equatoriano, com 26 gols. O contrato do centroavante com o Independiente Del Valle termina no fim do ano e a tendência é que ele deixe o clube.