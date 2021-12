Além de Vasco, Zé Ricardo comandou Flamengo e Botafogo no futebol carioca - Paulo Fernandes/ Vasco/ Divulgação

Publicado 07/12/2021 16:01

Rio - Novo técnico do Vasco, Zé Ricardo já começou a fazer indicações para montar o planejamento do Cruzmaltino para a próxima temporada. De acordo com informações da "Rádio Brasil", o treinador indicou Fábio Eiras, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo, e Sandro Gomes, analista de desempenho do Flamengo, para fazerem parte da nova comissão técnico do clube carioca.

O técnico selou o seu retorno ao clube carioca no último fim de semana. Ele conseguiu resolver suas questões no Catar e assinou contrato para comandar o Cruzmaltino em 2022. As partes já haviam costurado um acerto nos últimos dias, mas Zé ainda tinha pendências com o Qatar S.C e precisou resolvê-las.

Esta será a segunda passagem de Zé Ricardo pelo Vasco. Ele comandou o time carioca entre 2017 e 2018, quando pegou o clube em situação delicada e conseguiu se classificar para a Libertadores. Além disso, o técnico já passou por Flamengo e Botafogo.