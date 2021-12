Carlos Brazil retorna ao Vasco - Divulgação/Vasco

Publicado 08/12/2021 14:13

Rio - Buscando a reformulação para mais um ano na Série B, o Vasco anunciou nesta quarta-feira o retorno de Carlos Brazil ao clube na função de gerente geral no departamento profissional do Cruzmaltino. O dirigente estava atuando como gerente da base do Corinthians.

"Estou muito feliz em poder retornar ao clube pelo qual tenho imenso carinho. Com muito trabalho, empenho e principalmente apoio da torcida, conduziremos este Gigante ao cenário do qual nunca deveria ter saído", afirmou Carlos Brazil, ao site do Vasco.

A diretoria vascaína quer que Carlos Brazil chegue para fazer parte de uma nova e mais robusta estrutura no departamento de futebol, ele se juntará ao um executivo, e possivelmente um coordenador. Sua experiência com o Vasco e conhecimento da base foram fundamentais para seu retorno. Internamente, o clube vê em Brazil alguém fundamental para a transição das promessas da base, já que trabalhou e colecionou títulos lá por muitos anos.

Antes de aceitar o convite do Corinthians no início deste ano - após divergências com o ex-diretor Alexandre Pássaro - Brazil estava no Vasco desde 2018. Durante esse período colecionou taças em diversas categorias, como a Copa do Brasil sub-20, no ano passado. Carlos também teve passagens pela base do Botafogo e Flamengo.