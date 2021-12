Carol Paiffer se reuniu com dirigente do Cruzmaltino - Repdorução/Instagram

Carol Paiffer se reuniu com dirigente do CruzmaltinoRepdorução/Instagram

Publicado 08/12/2021 21:15

Rio - Desde que demonstrou interesse em ajudar financeiramente o Vasco, a empresária Carol Paiffer, do programa Shark Tank Brasil, tem recebidos nas redes sociais insistentes mensagens de torcedores para acelerar o andamento das negociações. A investidora ganhou muito seguidores e engajamento, mas, nesta quarta-feira (8), fez uma reclamação pelo exagero dos vascaínos.

— Separei na minha agenda 1 hora por dia, no mínimo, para me dedicar às questões do Vasco, mas vale lembrar que sou presidente de uma empresa de capital aberto na bolsa, sócia-fundadora da empresa Êxito, sou investidora do Shark Tank Brasil, então tenho várias responsabilidades. Tenho parceiros, faço lives. Então, quando eu entro em uma live e vocês só ficam escrevendo Vasco, Vasco, Vasco, me cobrando para falar de Vasco — reclamou Carol.

— A minha rede social não é para falar do Vasco. Eu quero pedir, com o maior respeito do mundo, podem entrar, fazer perguntas, participar, mas ficar me cobrando não vai rolar. (...) Ficar me bombardeado não vai me motivar — completou.

Enquanto não bate o martelo sobre um possível investimento, a empresária tem participado ativamente de reuniões com membros da direção do Vasco e promete que continuará assim. Ela já deixou claro em outras oportunidades que é palmeirense, mas está engajada na missão de ajudar o Cruzmaltino a sair da atual situação.

— Não vou mudar em nada. Eu sigo comprometida. Até me expulsarem das reuniões no Vasco, eu vou continuar indo para ajudar. Eu estou comprometida com vocês. Tem a minha palavra. Fiz a pesquisa de mercado, não é rápido. Gostaria que fosse rápido como vocês gostariam — garantiu a investidora.