Fernando Prass encerrou sua carreiraDivulgação

Publicado 08/12/2021 17:01

Rio - Após fechar a contratação de Zé Ricardo, o Vasco mira suas forças para fechar com Fernando Prass como coordenador de futebol. De acordo com o site "GE", o clube está acertando os últimos detalhes para ter o ex-goleiro na função que seria de Ricardo Gomes.

As conversas estão sendo conduzidas pelo presidente Jorge Salgado e um retorno a São Januário é visto com bons olhos por Prass. A diretoria cruzmaltina entende que o ex-camisa 1 está inclinado a aceitar o convite, mas adota-se cautela por conta do acontecido com Ricardo Gomes.

Fernando Prass ainda está em viagem com a família pela Europa. Recentemente, ele se encontrou com Juninho Pernambucano, executivo de futebol do Lyon, que está de saída.