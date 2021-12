Presidente do Vasco, Jorge Salgado está pressionado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 09/12/2021 11:00

Rio - Após não conseguir o acesso para a Série A, o Vasco irá viver uma temporada de muitas mudanças no ano que vem. Uma barca já deixou São Januário e outros nomes devem sair. Um deles é o zagueiro Ricardo Graça. De acordo com informações do canal "Atenção, Vascaínos", o defensor recebeu uma proposta do chamado Mundo Árabe e pode não começar o ano de 2022 no Rio.

Além da proposta do clube árabe, o defensor também atraiu o interesse de uma equipe do futebol dos Estados Unidos e outra oferta pode chegar ao Vasco. Em 2021, Ricardo Graça viveu um momento de extrema alegria com a conquista do ouro olímpico nos Jogos de Tóquio. Porém, não conseguiu ajudar o clube carioca a conseguir o acesso.

Até o momento, oito jogadores já deixam o clube carioca. Além de Germán Cano, saíram do Cruzmaltino: o lateral-esquerdo Zeca, os volantes Michel, Andrey e Romulo, além dos zagueiros Ernando e Walber, e do atacante Léo Jabá. O também zagueiro Leandro Castan também pode encerrar a passagem pelo clube.