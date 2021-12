Juninho Pernambucano antecipa saída do Lyon para janeiro de 2022 - Reprodução/Instagram

Publicado 10/12/2021 13:56

Rio - Em busca de um CEO para o Vasco em 2022, o presidente Jorge Salgado já iniciou as tratativas com Juninho Pernambucano para que ele ocupe a função. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o Cruzmaltino irá fazer uma proposta em breve pelo Reizinho.

Ídolo do Vasco, Juninho Pernambucano está de saída do cargo de diretor executivo do Lyon. Como jogador, ele também fez muitos sucesso no clube francês, sendo heptacampeão francês. Ele deverá deixar a função no começo de janeiro.

No entanto, para convencer o ídolo a assumir o cargo no Vasco, a diretoria terá que convencer o ex-jogador a rever seus planos. Em entrevista à rádio francesa RMC, Juninho Pernambucano afirmou que deseja descansar do futebol após ocupar a função no Lyon.

Juninho é um dos maiores ídolos da história do Vasco. Ele participou da equipe mais vitoriosa da história do clube que entre os anos de 1997 e 2000 conquistou dois Brasileiros, uma Libertadores, uma Mercosul, um Torneio Rio-SP e um Campeonato Carioca.