Morato não emplacou no Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 10/12/2021 15:45

Enquanto aguarda a chegada do técnico Zé Ricardo, o Vasco segue se despedindo de jogadores. Agora foi a vez de Morato, que não terá o contrato renovado e retornará ao Bragantino. Já são nove nomes oficializados na barca vascaína.

Contratado por empréstimo no início da temporada como uma das esperanças do ataque do Vasco, Morato teve altos e baixos durante a temporada, e nunca embalou. Nos últimos jogos, chegou a ser um dos alvos dos protestos da torcida. Ele deixa o clube após 40 jogos e apenas sete gols e três assistências.

Além de Morato, já deixaram o Vasco ao fim do contrato: Germán Cano, Zeca, Romulo, Walber, Ernando, Léo Jabá, Andrey e Michel.



Sem contratações, as únicas novidades no futebol do Vasco até o momento são o técnico Zé Ricardo e o novo gerente de futebol, Carlos Brazil.

Confira a nota do Vasco:

"Dando sequência ao processo de reformulação visando a temporada de 2022, o Departamento de Futebol do Vasco da Gama definiu na tarde desta sexta-feira (10/12) a saída do atacante Morato. O atleta não terá o contrato renovado após o término do vínculo.

Contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino (SP) no início da temporada, Morato se despede do Gigante da Colina com 40 partidas disputadas, três assistências e sete gols marcados. O Vasco da Gama agradece ao atleta pelo empenho e o deseja sorte na sequência da carreira."