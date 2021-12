Jorge Salgado, presidente do Vasco - João Pedro Isidro / Vasco

Jorge Salgado, presidente do VascoJoão Pedro Isidro / Vasco

Publicado 14/12/2021 10:25

Rio - A temporada de 2022 ainda nem chegou, mas as movimentações dos clubes seguem cada vez mais quentes. É o caso do Vasco, que tem feito diversas dispensas do seu atual time. Segundo o jornalista Fabio Azevedo, a barca cruzmaltina pode ganhar mais dois nomes nos próximos dias: o zagueiro Leandro Castán e o goleiro Vanderlei.

Com um salário visto como alto, e sem convencer a diretoria e torcedores, há uma forte tendência que o goleiro Vanderlei seja dispensado pelo Vasco. Já o caso de Castán passa por um outro viés. Apesar de o lado técnico pesar positivamente para o defensor, o extracampo não tem ajudado. Entre inúmeras polêmicas, recentemente a torcida vascaína caiu em cima do zagueiro por uma postagem celebrando um título do Corinthians em cima do clube da colina - vale ressaltar que ele atuava pelo time paulista na época.

A barca do Vasco tem sido movimentada, com 10 saídas já confirmadas. Confira quem já deixou o clube:

Cano (atacante – ainda sem clube)

Ernando (zagueiro – ainda sem clube)

Leó Jabá (atacante – fim do empréstimo junto ao PAOK)

Andrey (volante – pode pintar no Internacional)

Walber (zagueiro – fim do empréstimo junto ao Athletico Paranaense)

Michel (volante – ainda sem clube)

Romulo (volante – ainda sem clube)

Zeca (lateral – ainda sem clube)

Morato (atacante – fim de contrato)

Marquinhos Gabriel (meia – fim de contrato)