Daniel Amorim marcou quatro gols pelo Vasco em 2021Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 14/12/2021 12:25

Com 10 jogadores já fora do elenco, o Vasco também se movimenta para tentar manter alguns nomes para 2022. Sem Germán Cano, que não renovou contrato, a diretoria vascaína negocia para continuar com Daniel Amorim, segundo o site 'GE'.

Emprestado pela Tombense até o fim de dezembro, o centroavante de 32 anos era reserva imediato de Cano e agradou quando entrou, mesmo sem muitas chances. Pesa a favor a vontade do jogador em continuar também. Ele marcou quatro gols em 22 jogos pelo Cruzmaltino.



Ele foi contrato após se destacar no Campeonato Mineiro de 2021 com um salário baixo, mas agora o Vasco teria que aumentar a oferta e convencer a Tombense a emprestá-lo mais uma vez, o que não deve ser problema devido à vontade de Daniel Amorim. As negociações tendem a finalizar ainda nesta semana.