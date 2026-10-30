O Vasco segue na luta contra o rebaixamento do Brasileirão e finalmente sabe quando terá a mesma quantidade de jogos que seus adversários diretos. A CBF marcou o duelo adiado contra a Chapecoense para 14 de novembro, na Arena Condá, às 20h30 (de Brasília).
Essa partida é válida pela 21ª rodada do campeonato e estava prevista inicialmente para o fim de julho. Entretanto, a presença do Vasco na 2ª fase da Copa Sul-Americana obrigou o adiamento.
Uma outra data seria marcada em outubro, mas novamente um compromisso vascaíno na competição continental impediu a marcação. Agora, o clube jogará durante a Data Fifa.
Até lá fará mais três partidas, mas apenas uma pelo Brasileirão, contra o Athletico-PR na quarta-feira (4), na Arena da Baixada. As outras duas são pela semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras.
O duelo contra a Chapecoense pode ser decisivo para a luta contra o rebaixamento. Afinal, o Cruz-Maltino perdeu para o Flamengo por 4 a 1 e estacionou nos 38 pontos, a três do Z-4.
Como não terá vida fácil contra o Furacão fora de casa, conquistar os três pontos contra a Chapecoense pode garantir o alívio momentâneo de chegar a 41 pontos. E assim ir mais tranquilo para o confronto direto e decisivo contra o Internacional, em São Januário, no dia 19 de novembro.
A situação no Brasileirão
Depois de perder o clássico, o Cruz-Maltino viu o risco de rebaixamento subir para 7.4%. Com mais seis partidas para disputar no campeonato, precisa de ao menos mais duas vitórias para chegar aos 44 pontos, o que já pode ser suficiente, já que, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda com essa pontuação é de apenas 2,6%.
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