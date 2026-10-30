Casa da Chapecoense, Arena Condá é mais um estádio com grama sintética onde Vasco vai jogar - Alessandra Seidel | ACF

Casa da Chapecoense, Arena Condá é mais um estádio com grama sintética onde Vasco vai jogarAlessandra Seidel | ACF

Publicado 30/10/2026 14:04

14 de novembro, na Arena Condá, às 20h30 (de Brasília). O Vasco segue na luta contra o rebaixamento do Brasileirão e finalmente sabe quando terá a mesma quantidade de jogos que seus adversários diretos. A CBF marcou o duelo adiado contra a Chapecoense para

Essa partida é válida pela 21ª rodada do campeonato e estava prevista inicialmente para o fim de julho. Entretanto, a presença do Vasco na 2ª fase da Copa Sul-Americana obrigou o adiamento.



Uma outra data seria marcada em outubro, mas novamente um compromisso vascaíno na competição continental impediu a marcação. Agora, o clube jogará durante a Data Fifa.



Até lá fará mais três partidas, mas apenas uma pelo Brasileirão, contra o Athletico-PR na quarta-feira (4), na Arena da Baixada. As outras duas são pela semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras.



estacionou nos 38 pontos, a três do Z-4.

O duelo contra a Chapecoense pode ser decisivo para a luta contra o rebaixamento. Afinal, o Cruz-Maltino perdeu para o Flamengo por 4 a 1

Como não terá vida fácil contra o Furacão fora de casa, conquistar os três pontos contra a Chapecoense pode garantir o alívio momentâneo de chegar a 41 pontos. E assim ir mais tranquilo para o confronto direto e decisivo contra o Internacional, em São Januário, no dia 19 de novembro.



A situação no Brasileirão



precisa de ao menos mais duas vitórias para chegar aos 44 pontos, o que já pode ser suficiente, já que, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda com essa pontuação é de apenas 2,6%.

Depois de perder o clássico, o Cruz-Maltino viu o risco de rebaixamento subir para 7.4% . Com mais seis partidas para disputar no campeonato,, o que já pode ser suficiente, já que, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda com essa pontuação é de apenas 2,6%.

Os jogos que restam ao Vasco em 2026



- Palmeiras: no domingo (1/11), no Nubank Parque - ida da semifinal da Copa do Brasil



- Athletico-PR: na quarta (4/11), na Arena da Baixada - 34ª rodada do Brasileiro



- Palmeiras: em 8/11, em São Januário - volta da semifinal da Copa do Brasil

- Chapecoense: em 14/11, na Arena Condá - 21ª rodada do Brasileiro



- Internacional: em 19/11, em São Januário- 35ª rodada do Brasileiro



- Red Bull Bragantino: em 22/11, no Cícero de Souza Marques - 36ª rodada do Brasileiro



- Atlético-MG: a definir, na Arena MRV - 37ª rodada do Brasileiro



- Vitória: a definir, em São Januário - 38ª rodada do Brasileiro