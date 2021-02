Por O Dia

Publicado 04/02/2021 00:00

A empresária niteroiense Monique Abrantes, gestora da grife de buffet D.A Gastronomia, lança o Gastromonix, produção digital para apresentar os bastidores e curiosidades do segmento de festas e eventos, fazendo com que profissionais e interessados neste setor possam, não só conhecer, mas vivenciar, através de entrevistas e muito conteúdo informativo, este universo, que só cresce, trazendo inspirações para que profissionais possam inovar cada vez mais.

Apresentando o Slogan 'Taste the world' (Prove o Mundo), Monique pretende atrair profissionais de todo Brasil, envolvendo os em seus conteúdos e tendências atuais. E revela que muitas experiências ainda estão por vir. "Não faltarão novidades do mundo dos negócios, receitas, dicas, sem esquecer das questões operacionais, de marketing e gestão", avisa.

As redes sociais não ficarão de fora. Monique conta que tem muitos planos, e, no canal no Youtube, o programa de entrevistas 'Gastromonix Talks' trará fornecedores e personalidades desses mercados. Já no Instagram e no Facebook, o público contará com conteúdo frequente de dicas e inspirações. Este mês, a empresária pretende iniciar um curso para empresários do setor de gastronomia onde irá compartilhar informações e experiências adquiridas ao longo de 15 anos no mercado para ajudar pessoas físicas e empresas a desenvolver suas capacidades de atuação, aprimorar técnicas e preparar os negócios para a inovação.

"O curso era uma ideia que eu gerava há muito tempo. O plano era ministrá-lo em formato presencial, mas a pandemia me fez refletir sobre o formato ideal, o que pode ser oportuno, pois poderei abranger não só o Rio de Janeiro, mas todo o Brasil e até o exterior. Esse é um projeto que acredito muito, pois ainda não existe um curso profissionalizante de buffet", frisa.

Positiva, Monique ainda se inspira em recente pesquisa publicada em reportagem da Exame Academy sobre as tendências para 2021, que apontam que o reinado dos vídeos continuará em crescimento, devido a impossibilidade de encontros presenciais. Outra tendência apontada, mostra que cursos de pequena duração e formas paralelas de aquisição de conhecimento ganham peso na formação dos profissionais.

Com este cenário, emerge um conceito chamado de Life Long Learning onde cada profissional deve realizar uma curadoria de conteúdos conforme suas necessidades do momento. "Espero somar com muitos empresários, e acredito que este ano de 2021 será melhor. Sigamos positivos, muita coisa boa está por vir", comenta Monique Abrantes

Monique Abrantes, que é jornalista com MBA em Marketing Empresarial e Pós Graduação em Gastronomia. Depois de atuar por dez anos como coordenadora de comunicação corporativa na Petrobras, ela atuou na empresa da mãe, em 2007, e, aos poucos, implementou estratégias de marketing e diferenciação e também incrementando o relacionamento com o mercado de eventos do Rio de Janeiro trazendo visibilidade para a D.A. Gastronomia, tornando-se autoridade no segmento. Atualmente no buffet, ela é a responsável por coordenar toda a área de inovação e lançou em 2019 a Fast Food Machine, uma máquina exclusiva para servir os lanchinhos da madrugada de uma forma divertida e prática.