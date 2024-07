Duas das três vítimas seguem internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Arquivo / Agência O DIA

Publicado 28/07/2024 12:49 | Atualizado 28/07/2024 12:52

Um adolescente de 17 anos baleado no braço nesse sábado (27), em Itaboraí, Região Metropolitana, passou por exames e permanece estável. As informações são do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, para onde ele foi transferido do Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Itaboraí. A Secretaria de Saúde do município não havia divulgado até a última atualização desta matéria como ele chegou à unidade e o porquê de ter sido transferido.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 35º BPM (Itaboraí) foram ao Hospital Desembargador Leal Júnior para confirmar informações sobre a entrada de um adolescente com ferimento provocado por tiro. Segundo apurações, ele teria sido atingido na Rua Garcia, no bairro Visconde de Itaboraí.

Já a Polícia Civil divulgou que o caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí), e que as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias em que o jovem foi atingido e o autor do disparo.