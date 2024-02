Mauricio Pochettino, treinador do Chelsea, durante o jogo contra o Aston Villa - Adrian Dennis / AFP

Publicado 07/02/2024 18:54 | Atualizado 07/02/2024 19:04

Com Thiago Silva iniciando no banco de reservas, o Chelsea venceu o Aston Villa por 3 a 1 pelos 16 avos de finais da Copa da Inglaterra e se classificou para as oitavas de finais da competição. Com a vitória, os Blues enfrentarão o Leeds United nas oitavas de finais do torneio.

A opção de Mauricio Pochettino, treinador dos Blues, em barrar o Thiago Silva acontece dias após sua esposa, Belle Silva, criticar publicamente o técnico. Quando perguntado sobre a decisão de deixar o zagueiro no banco de reservas, o argentino alegou que o motivo era baseado em "desempenho e equilíbrio da equipe".

"Sempre escolho meus jogadores com base no desempenho e no equilíbrio. É isso", disse Pochettino. Quando questionado se havia mais algum motivo, o argentino afirmou que "sua resposta foi clara". O zagueiro posteriormente entrou na partida, aos 81 minutos.

A decisão em barrar Thiago Silva acontece logo após Belle Silva ir às redes sociais criticar publicamente o treinador do Chelsea. Segundo ela, "era a hora de mudar, pois, caso esperasse demais, seria tarde demais". Nesta quarta (7), a mulher do defensor veio novamente a público pedir desculpas a Pochettino.

O JOGO

Enzo Fernández marcou, de falta, um dos três gols do Chelsea na partida Adrian Dennis / AFP O Chelsea iniciou sua vitória aos 10 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela esquerda do ataque dos Blues, Madueke recebeu na área e rolou para Gallagher, que acertou um belo chute no ângulo direito do goleiro "Dibu" Martínez. O Chelsea iniciou sua vitória aos 10 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela esquerda do ataque dos Blues, Madueke recebeu na área e rolou para Gallagher, que acertou um belo chute no ângulo direito do goleiro "Dibu" Martínez.

Os Blues ampliaram sua vantagem ainda no primeiro tempo, com Nico Jackson. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o atacante recebeu cruzamento de Gusto e cabeceia para o gol.

Já o último gol do Chelsea foi feito no segundo tempo, e foi um golaço. Aos nove minutos, o argentino Enzo Fernández cobrou uma belíssima falta que foi no ângulo direito do conterrâneo Martínez. O Aston Villa ainda chegou a descontar, com um gol de Diaby, aos 46 minutos, mas já era tarde demais.