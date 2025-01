Lucero marcou o primeiro gol da partida, em um pênalti mal marcado - Reprodução / Instagram @fortalezaec

Em meio à polêmica na vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o Moto Club, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste, a CBF atendeu à solicitação da Federação Maranhense de Futebol (FMF) e determinou o afastamento do árbitro Jardiel Soares e do assistente Rogério Braga das competições nacionais por período indefinido.

O lance aconteceu ainda com o placar empatado em 0 a 0, quando o árbitro Jardiel Soares marcou um pênalti a favor do Fortaleza, alegando toque de mão de um jogador do Moto Club. Porém, a ação ocorreu fora da área, o que evidencia um erro de julgamento do árbitro. A partida acabou em uma derrota do Moto Club, por 2 a 0.

A CBF divulgou uma nota oficial informando que encaminhou um ofício ao presidente da Comissão de Arbitragem do Piauí (CA-PI), José Steife de Araújo Silva, comunicando que os dois árbitros serão submetidos a um processo de "reciclagem" por meio do Programa de Assistência ao Desenvolvimento da Arbitragem.

"Informamos que o árbitro Jardiel da Rocha Soares (PI) e o assistente Rogério de Oliveira Braga estão afastados das designações nacionais por tempo indeterminado, em função de erros graves cometidos na partida Fortaleza x Moto Club, válida pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. Aproveitamos a oportunidade para externar os protestos de elevada estima e consideração."