Artur em treino do BotafogoReprodução / YouTube @BotafogoTV

Publicado 26/01/2025 17:19 | Atualizado 26/01/2025 17:23

Anunciado na tarde deste domingo (26), Artur já realizou treinos com o elenco principal e celebrou sua transferência para o Botafogo. O jogador deverá jogar sua primeira partida com a camisa do alvinegro na próxima quarta-feira (29), contra o Fluminense, no Maracanã. já realizou treinos com o elenco principal e celebrou sua transferência para o Botafogo. O jogador deverá jogar sua primeira partida com a camisa do alvinegro na próxima quarta-feira (29), contra o Fluminense, no Maracanã.

"Estou muito feliz, grato a Deus por estar retornando ao Brasil e ainda por cima num clube tão vitorioso como o Botafogo. Felicidade minha e da minha família, estamos muito felizes", disse o jogador em entrevista a Botafogo TV.

Ele não poupou elogios ao elenco da equipe Alvinegra e disse que acompanhou a grande temporada do Botafogo em 2024, principalmente a final da Libertadores, que foi ganha com um jogador a menos desde o início da partida.

"O elenco é maravilhoso. Lá da Rússia, nós acompanhávamos o Botafogo pela trajetória, da forma que foi, ainda mais aquela final (da Libertadores) que foi um grande jogo do Botafogo, de superação, com a expulsão do Gregore", falou.

O jogador ainda fez questão de agradecer e elogiar Gregore, volante do Botafogo e ex-companheiro de equipe do atacante no Bahia.

"Preciso falar dele. Já trabalhei com o Gregore, um cara maravilhoso, adoro ele, trabalhamos juntos no Bahia. Ele me ajudou bastante na minha chegada, já me chamou pra almoçar", contou.

Por fim, declarou estar ansioso para jogar sua primeira partida pelo Glorioso e dar alegria à torcida, que já enviou mensagens carinhosas ao jogador.

"Estou muito ansioso, já recebi carinho da torcida pelas redes sociais, e estou muito ansioso para jogar e sentir o calor da torcida. Espero também dar muita alegria para a torcida do Fogão", completou.