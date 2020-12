Forte chuva em Copacabana no final da manhã deste domingo Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 12:41 | Atualizado 13/12/2020 13:16

Rio - O domingo é de chuva em vários pontos do Rio neste domingo (13). Com a chegada da frente fria, um temporal está causando a formação de vários bolsões em ruas e avenidas do município. Registros de acúmulo de água foram feitos na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, nas seguintes ruas: Avenida Ayrton Senna, altura do Carrefour, no sentido Linha Amarela, e Avenida Armando Lombardi, altura do BRT Jardim Oceânico, no sentido Recreio.



Em Copacabana, na Zona Sul, também se formaram poças grandes de água em determinados locais, atrapalhando a movimentação do trânsito. Segundo o Alerta Rio, o índice de precipitação (em mm) no bairro nos últimos minutos foi de 2,6, o maior em comparação a outras regiões do município do Rio. Na Urca, por exemplo, o registro foi de 0,6, um pouco acima do que em Laranjeiras e Jardim Botânico, que tiveram 0,4.

Publicidade

Previsão para os próximos dias

Nesta segunda-feira (14), o dia iniciará sem precipitações pela madrugada e a previsão é de uma manhã ensolarada. Mas, com a mudança de temperatura, que terá mínima de 21°C e máxima de 37°C, a parte da tarde e da noite tende a ser marcada por pancadas de chuva na cidade.



Publicidade

Já na terça, o tempo apresentará uma melhora considerável e há poucas chances de haver precipitação. O sol deve aparecer, entretanto, entre nuvens e a expectativa é de um dia quente, com os termômetros podendo chegar a 32°C. O mesmo clima continuará na quarta, e a partir de quinta, a previsão volta a ser de céu nublado e ocorrência de chuvas pelo estado até o próximo fim de semana.