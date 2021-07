Mariana Ximenes, Selton Mello e Leticia Sabatella, protagonistas de 'Nos tempos do imperador - Divulgação/ João Miguel Jr./Globo

Mariana Ximenes, Selton Mello e Leticia Sabatella, protagonistas de 'Nos tempos do imperadorDivulgação/ João Miguel Jr./Globo

Por IG - Gente

Publicado 01/07/2021 00:00

Imagem da novela 'Nos Tempos do Imperador', a primeira novela totalmente inédita desde o início da pandemia, tem nova data de estreia após alguns adiamentos: 9 de agosto, às 18h. A trama é escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão e está sendo filmada desde 2020, com interrupções causadas pela pandemia. A obra, que será a continuação de "Novo Mundo", começa em 1856, pouco após o Brasil conquistar a independência.A trama se passa no Rio de Janeiro, em uma época em que o Brasil ainda buscava sua identidade e acompanha momentos importantes da vida do Imperador Dom Pedro II.