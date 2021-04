Passageiro ficou ferido Reprodução

Uma jovem morreu após ser baleada durante um assalto dentro do um vagão de trem, na manhã de ontem, na Zona Norte do Rio. A vítima foi identificada como Jéssica dos Santos Souza, de 25 anos, que era técnica de enfermagem e cuidadora de idosos. Ela estava a caminho do trabalho, na Tijuca, quando foi baleada dentro de uma composição que seguia de Japeri para Central do Brasil (ramal de Japeri), por volta das 7h, na altura do bairro Sampaio.

Segundo informações de testemunhas, quatro homens anunciaram o assalto, quando um policial, que estava de folga, reagiu e atingiu dois suspeitos. Um foi socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos e o outro foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Engenho Novo, onde foi preso. A Supervia lamentou o ocorrido. Os outros dois fugiram e um revólver, calibre 38, foi apreendido.

Jéssica chegou a receber os primeiros socorros de passageiros que estavam na mesma composição que a vítima e ainda estava viva na chegada dos paramédicos. No entanto, morreu no Hospital Salgado Filho, para onde foi socorrida. Quando os paramédicos chegaram ao local, tentaram socorrê-la fazendo uma reanimação até a chegada dos paramédicos. Outro homem informou ter se ferido, mas dispensou atendimento médico. Outros dois criminosos fugiram. A Delegacia de Homicídios da Capital assumiu as investigações e a SuperVia se colocou à disposição para contribuir com as investigações.