Vídeo mostra festa clandestina dentro de vagão do trem

Por IG - Último Segundo

Publicado 21/03/2021 00:00

Uma festa clandestina aconteceu, na noite de sexta-feira, em um vagão de trem da SuperVia, causando aglomeração de pessoas. Muitas não usavam máscaras. Segundo informações do banner de divulgação do evento, o encontro iria acontecer, por volta das 19h, na plataforma 8 da Central do Brasil, embarcando no vagão às 20h15.

Em imagens registradas pelos participantes da festa, pessoas aparecem dançando funk e consumindo bebidas alcoólicas, sem respeitar as regras de distanciamento social e uso obrigatório de equipamento de proteção individual contra a Covid-19.

Em nota, a SuperVia informou que repudia o comportamento registrado no vídeo, que mostra a prática de atos proibidos por lei, especialmente neste momento delicado de pandemia, incluindo pessoas sem máscara, ouvindo música alta, fumando e consumindo bebidas alcoólicas. A concessionária disse que vai apurar o episódio e adotar as medidas jurídicas cabíveis, comunicando as autoridades competentes para investigação e punição dos responsáveis. A empresa ainda esclareceu que a fiscalização em relação ao uso de máscara cabe ao poder público. "A SuperVia realiza campanhas de conscientização sobre o uso obrigatório e, em respeito às leis em vigor, apenas vende passagens aos clientes que estejam utilizando máscaras no momento da compra nas bilheterias. A empresa conta com a compreensão dos passageiros."